В Україні набув чинності закон про гендерну рівність на військовій службі

Зокрема, закон вилучає згадки про обмеження віку служби для жінок тільки до 40 років - як за призовом, так і за контрактом.

В Україні набув чинності закон про рівні права жінок і чоловіків на військовій службі у Збройних Силах України та інших військових формуваннях (№ 2523-VIII).

Про це йдеться в повідомленні на сайті Верховної Ради України.

Раніше у Статуті внутрішньої служби значилося, що військовослужбовці-жінки, як правило, не призначаються до складу добового наряду. Цей закон встановлює нові правила, відповідно до яких "військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства". Таке формулювання пояснили дотриманням ст. 24 Конституції, за якою рівність прав жінки і чоловіка забезпечується, зокрема, зі створенням умов, що дають можливість поєднувати працю із материнством, а також включно з наданням оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

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У закон про військову службу ввели норму, відповідно до якої жінки виконують військовий обов'язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття за контрактом та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов'язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

Закон вилучає згадки про обмеження віку служби для жінок тільки до 40 років - як за призовом, так і за контрактом. Натомість, як і чоловікам, дозволяється служити до граничного віку перебування на військовій службі (а це до 45 років для рядових і сержантів до 60 років для військовослужбовців вищого офіцерського складу).

Раніше військовозобов'язані жінки зараховувалися до запасу другого розряду без врахування присвоєних їм військових звань, внаслідок чого всіх жінок переводили у відставку в одному віці. Окрім того, граничний вік перебування жінок у запасі - 50 років, а чоловіків - 65 років. Тож жінки були позбавлені можливості отримувати нові військові звання, а в подальшому - отримувати потенційно вищу пенсію. Закон прибирає відповідні обмеження для жінок.

За новими правилами від проходження зборів звільняються не усі жінки, як раніше, а лише вагітні.

Як повідомляв УНІАН, 12 жовтня Президент Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних силах та інших військових формуваннях».