Число жертв обстрілу автобуса під Волновахою зросло до 11 осіб

Про це повідомляє департамент охорони здоров'я Донецької облдержадміністрації.

За даними департаменту, у лікарні від отриманих поранень померла жінка, яка була доставлена в лікарню у важкому стані.

"Жінка отримала серйозні травми і була доставлена в лікарню у вкрай важкому стані. Лікарі боролися за її життя, однак врятувати постраждалу не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, кількість жертв сьогоднішньої трагедії під Волновахою досягла 11 осіб, з яких четверо чоловіків і сім жінок.

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В даний час на стаціонарному лікуванні залишаються 17 постраждалих. 16 з них госпіталізовані в лікарні Волновахи, а один транспортований в Маріуполь.

Нагадаємо, сьогодні близько 14.30 бойовики завдали артилерійський удар по блокпосту сил антитерористичної операції біля Волновахи і потрапили в пасажирський автобус, у результаті 11 осіб загинули, 18 поранені.

Відразу після здійснення атаки бойовики встигли похвалитися в соцмережах, що знищили "укроповский блокпост".