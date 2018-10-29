У Львові через потепління призупинили опалювальний сезон

Подачу опалення до лікарень, поліклінік, садочків не призупинятимуть.

У Львові відсьогодні, 29 жовтня, призупинено опалювальний сезон у житловому фонді через потепління.

Як повідомляє прес-служба Львівської міської ради, відповідно до розпорядження міського голови Львова, у зв’язку із підвищенням температури зовнішнього повітря, відсьогодні, 29 жовтня, у Львові призупинено опалювальний сезон для населення. Натомість, подачу опалення до лікарень, поліклінік, садочків не призупинятимуть.

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«Згідно з нормативними документами, опалювальний сезон для населення розпочинається тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура становить +8°C. Натомість, коли середньодобова температура вища +8°C, це є підставою для зупинення опалювального сезону. Відповідно до сьогоднішніх погодних умов та з огляду на прогноз синоптиків на цей тиждень, а саме суттєве підвищення температури до +18°C, було прийнято рішення призупинити подачу опалення до житлових будинків. Натомість, лікарні, поліклініки, садочки продовжуватимуть опалювати. Також ми будемо постійно моніторити прогноз погоди і при пониженні температури зовнішнього повітря подачу опалення до житлових будинків буде відновлено», — повідомили в управлінні інженерного господарства Львівської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, з 10 жовтня у Львові розпочався опалювальний сезон для бюджетних установ, а з 22 жовтня – для населення та інших споживачів.