Щастя та сусідні селища залишилися без газу і тепла через обстріл бойовиків

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, сьогодні близько першої години ночі бойовики ЛНР здійснили масований артилерійський обстріл Щастя. У результаті було пошкоджено газопровід високого тиску (близько трьох метрів труби діаметром 219 мм).

"Через аварію перекрито засувку на газорозподільній станції «Щастя», яка подає газ у місто і навколишні села. Щастя, а також сусідні населені пункти Передільське, Геївка, дачний кооператив «Городник», частина сел. Петрове (зокрема хлібокомбінат) залишилися без газу. Зараз аварійні бригади замінюють пошкоджену трубу. Якщо не виникне нових надзвичайних ситуацій, за кілька годин подачу газу відновлять", - відзначив Москаль.

Читайте такожБойовики обстріляли Щастя - загинув мирний житель, 2 міліціонери пораненіТакож у результаті обстрілу пошкоджено центральний колектор, що подає тепло, тому найближчим часом Щастя тимчасово буде відключено від центрального теплопостачання для проведення ремонтних робіт. Зараз у місті тихо, обстрілу немає.