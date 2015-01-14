6 навчальних і медичних установ Луганщини отримали гуманітарну допомогу

Як повідомили УНІАН у прес-службі ОДА, 12 й 13 січня за сприяння обладміністрації до ряду міст області було доставлено чергову партію гуманітарної допомоги.

Близько 5 тис. кг кондитерських виробів було вирішено розподілити між спеціалізованими дитячими й лікувальними установами. Так, 12 січня частину цього вантажу було направлено до Рубіжанської санаторно-курортної школи-інтернату № 3, Рубіжанського навчально-реабілітаційного центру «Кришталик» й Кременської загальноосвітньої школи-інтернату.

Читайте такожУкраїнську гуманітарку доставили на Луганщину13 січня допомогу отримали Сватівський обласний будинок-інтернат для людей похилого віку та інвалідів, Сватівський обласний інтернат для дітей із захворюваннями органів слуху та Сватівська обласна психіатрична лікарня. Решту допомоги буде розподілено між спеціалізованими установами Лисичанська, Старобільська та інших міст області.