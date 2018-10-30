Росіян з судна "Норд" обміняли на українських моряків

Російські моряки виїхали до окупованого Криму.

У Росії заявили про обмін сімох моряків із сейнера «Норд» з окупованого Криму на сімох українських моряків із судна ЯМК-0041.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової.

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«Такий обмін відбувся. Він пройшов за формулою сім на сім», - сказав співрозмовник агентства.

При цьому він додав, що капітан сейнера «Норд» Володимир Горбенко, щодо якого порушено кримінальну справу, поки що залишається в Україні, і російська сторона продовжить добиватися його повернення до Криму.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня українські прикордонники затримали в Азовському морі риболовецьке судно «Норд». Судно, зареєстроване на тимчасово окупованій території АР Крим, йшло під прапором Росії. На його борту перебував екіпаж у складі 10 осіб, у всіх були паспорти громадян РФ.

Капітану судна «Норд» Володимиру Горбенку, який забезпечив незаконний виїзд екіпажу з окупованого Криму з метою промислового лову риби, загрожує до 5 років позбавлення волі. Він звинувачується в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 249 (незаконний рибний промисел) і ч. 2 ст. 332-1 (порушення порядку в'їзду-виїзду з тимчасово окупованої території України) Кримінального кодексу.

18 липня заступник начальника управління прокуратури АР Крим Єгор Ребров заявив, що екіпаж «Норду» може вільно повернутися до Крим за українськими паспортами, виданими до окупації півострова Росією. 4 жовтня прокуратура направила обвинувальний акт стосовно капітана судна «Норд» до Апеляційного суду м. Києва для визначення підсудності.

23 жовтня повідомлялось, що державне підприємство СЕТАМ (OpenMarket) виставило на продаж за стартовою ціною 1,6 млн грн раніше арештоване російське риболовне судно «Норд».

Тим часом, 4 травня російські прикордонники на захід від мису Тарханкут у Криму затримали українське риболовецьке судно ЯМК-0041 (порт приписки Очаків). Окупаційна влада заявила, що членів затриманого співробітниками ФСБ РФ судна доставили до Криму «для проведення процесуальних дій».