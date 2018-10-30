Помер творець легендарного мультфільму "Острів скарбів" Давид Черкаський (відео)

Після інсульту помер український художник-мультиплікатор Давид Черкаський.

Помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.

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Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Олександр Меламуд. За його повідомленням, це сталося близько години тому. "Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя", - написав він.

"Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", - написав він.

За словами Меламуда, про дату похорону буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у вересні Давид Черкаський переніс інсульт.