Помер творець легендарного мультфільму "Острів скарбів" Давид Черкаський (відео)
18:05, 30 жовтня 2018Суспільство
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Після інсульту помер український художник-мультиплікатор Давид Черкаський.
Помер Давид Черкаський \ Фото: МедиаНяня
Помер радянський і український художник-мультиплікатор, режисер і сценарист Давид Черкаський.
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Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив Олександр Меламуд. За його повідомленням, це сталося близько години тому. "Два місяці після інсульту він пролежав у реанімації. Два місяці лікарі боролися за його життя", - написав він.
"Пішла легенда. Помер друг, чудова людина, великий майстер. До останнього дня перед хворобою він постійно повторював, що життя прекрасне", - написав він.
За словами Меламуда, про дату похорону буде повідомлено додатково.
Нагадаємо, у вересні Давид Черкаський переніс інсульт.
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