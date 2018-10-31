Трудова міграція зруйнувала десятки тисяч родин заробітчан – психолог

Наталя Кухтіна наголошує: заробітчани ризикують на лише грішми, свободою та фізичним здоров’ям – вони отримують удар і по психіці.

Наразі у Греції під вартою близько 150 українських моряків, і понад 100 з них вже отримали вироки суду.

Майже усі – за нібито перевезення нелегальних мігрантів. Приблизно така ж ситуація і в Італії. Таку статистику озвучили у програмі "Особливий погляд" на "5 каналі".

Втім, за словами керівника консультаційного центру з протидії торгівлею людьми благодійної організації БФ "Карітас-Київ" Ірини Бойко, у більшості випадків українці й не знали, що вчинятимуть якісь злочини.

"Люди працевлаштувалися, але вони не знали, що їх будуть… Їх використали, примусили. Вони були обмежені, вони перебували на судні, вони не знали, що вони перевозять. Вони уклали договір, в договорі були чіткі умови на чітку заробітну плату. Але ці люди, фактично, не могли вийти. Куди вони в морі не втечуть", – запевнила вона.

За грецькими законами, українці отримують по 10-15 років в'язниці за кожного біженця на борту. Тому загальні терміни можуть сягати кількох сотень років ув'язнення.

А тим часом трудова міграція вже стала величезною проблемою для українського суспільства – через неї було зруйновано десятки тисяч родин заробітчан. На цьому наголошує член Європейської професійної психотерапевтичної ліги Наталія Кухтіна.

"Коли один з членів сім'ї, особливо якщо це жінка, виїжджає на тривалий час працювати в якусь країну, вона втрачає відносини і зв'язок з дітьми, з сім'єю. І сім'ї руйнуються. Соціальне сирітство дуже поширене на Закарпатті, Прикарпатті, де люди їдуть на заробітки. Там дуже багато дітей, які виховуються або кимось з батьків, або дідусями, бабусями", – акцентувала психолог.