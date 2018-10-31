У будинок киян, які перекривали Харківське шосе, повернули світло (відео)

Між енергетичною компанією та приватною фірмою погодили графік виплати боргу.

Сьогодні, 31 жовтня, по обіді у компанії, яка постачає електроенергію, зібралися члени ОСББ, приватної фірми та енергетики, аби домовитись про постачання електроенергії до двох відключених багатоповерхівок на Харківському масиві.

Енергетики заявили, що повернуть світло, але тоді, коли їм сплатять бодай частину боргу – близько 250 тисяч гривень. Про йдеться у сюжеті ТСН.

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"Наразі досягнуто попередньої згоди щодо сплати частково заборгованості вже сьогодні "ДІМ Сервісом 19" і укладення графіку заборгованості", - повідомив директор з продажу ПРАТ "ДТЕК Київські електромережі" Віктор Мельников.

Світло ввімкнули, а мітингарі, які півдня блокували рух Харківським шосе, розійшлись. Приватну фірму енергетики зобов'язали сплатити борг до липня наступного року.

Відтоді, як будинок звели, світло постачають за тимчасовою угодою, адже документи на багатоповерхівку досі оформлені неналежно. Спершу дім навіть не мав адреси, тепер щороку виникають проблеми із постачанням комунальних послуг, і щороку жителі виходять мітингувати.