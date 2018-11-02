У Києві до серпня обмежать рух транспорту на центральних вулицях

Роботи триватимуть на вулиці Софіївській, Софійській площі, вулиці Володимирській, вулиці Золотоворітській, Львівській площі, вулиці Січових Стрільців та інших.

У Києві найближчим часом заплановано закрити проїзд низкою вулиць у центрі міста у зв’язку з реконструкцією електричних мереж, що триватиме до серпня 2019 року.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації № 1948 від 29 жовтня, оприлюдненому на офіційному сайті київської влади.

Згідно з документом, буде обмежено рух транспортних засобів із зайняттям проїжджої частини та тротуару до 31 липня 2019 року на вулиці Софіївській, Софійській площі, вулиці Володимирській, вулиці Золотоворітській, провулку Георгіївському, вулиці Рейтарській, вулиці Стрілецькій, вулиці Олеся Гончара, вулиці Ярославів Вал, Львівській площі, вулиці Січових Стрільців.

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Виконавцем робіт з реконструкції електромереж є ПАТ «ДТЕК Київські електромережі», яке має розробити, погодити з Управлінням патрульної поліції в м. Києві та подати на затвердження до Департаменту транспортної інфраструктури КМДА схему організації дорожнього руху на період 9 місяців.

Після завершення робіт виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.

Згідно з поясненням КМДА, реконструкція електричних мереж у Шевченківському районі надасть змогу уникнути аварійних ситуацій на територіях центральних вулиць міста та підвищити якість постачання електроенергії.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Києві 3-4 листопада знесуть Шулявський шляхопровід, в результаті чого в столиці утворюються "пекельні" пробки.

Перед водіями, які щодня їдуть на Шулявку, стоїть завдання вивчити схему об'їзду, адже популярний шляхопровід закриють на 1,5 року, доки не побудують новий.