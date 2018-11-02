В Україні і Росії заборонили голлівудський бойовик про порятунок президента РФ

У США фільм вийшов у прокат у минулу п'ятницю і за уїк-енд зібрав 6,7 мільйона доларів касових зборів.

В Україні і Росії заборонили показувати голлівудський бойовик Hunter Killer ("Хантер Кілер", "Мисливець-вбивця") про порятунок президента РФ.

Прем'єра фільму з Гарі Олдманом і Джерардом Батлером у головних ролях в Росії була запланована на 1 листопада, однак кінотеатри в останню хвилину почали прибирати його з розкладу, пише The Hollywood Reporter.

У Росії фільм не вийшов на екрані через те, що не отримав прокатного посвідчення від міністерства культури РФ. Там пояснили, що дистриб'ютор нібито спочатку надав копію фільму поганої якості, а варіант на заміну був наданий занадто пізно й чиновники не встигли його подивитися.

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У США фільм вийшов у прокат у минулу п'ятницю і за уїк-енд зібрав 6,7 мільйона доларів касових зборів. Сюжет фільму полягає в тому, що капітан американського підводного човна, якого грає Батлер, намагається запобігти Третій світовій війні через переворот у Росії - там президент РФ був захоплений міністром оборони-зрадником.

Як вважають російські експерти, реальною причиною заборони фільму міг стати саме його сюжет, оскільки російська влада не хоче допускати навіть вигаданої ймовірності того, що Путін може бути повалений.

The Hollywood Reporter повідомляє, що фільм виявився під забороною і в Україні, однак, з іншої причини.

У Міністерстві культури України не видали прокатне посвідчення, посилаючись на закон України про кінематографію, що забороняє прокат фільмів, які демонструють потужність армії країни агресора - Росії. Фільм мав з'явитися на екранах українських кінотеатрів 25 жовтня, разом із прем'єрою в США.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Держкіно України відреагувало на санкції проти російських акторів Леоніда Ярмольника і Ірини Алфьорової, яких Мінкульт вніс у список осіб, що загрожують національній безпеці України. На фільми з участю російських акторів скасували державну реєстрацію та прокатні посвідчення. Забороненими виявилися фільми "Лузер", «Божья тварь» і романтична комедія «Кохання у великому місті 2».