Зарплати поліцейських і рятувальників з 2019 року зростуть на 30%

Також буде передбачена компенсація коштів за оренду житла і введена в дію система фінансового лізингу на придбання власного житла.

Зарплати поліцейських та рятувальників з 1 січня 2019 року зростуть на 30%.

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Про це під час робочої поїздки на Буковину повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Департамент комунікації МВС України.

За його словами, Міністерство внутрішніх справ України з нового року запускає нові механізми соціального забезпечення поліцейських та рятувальників, серед яких підвищення зарплат, виплати компенсацій за винайм житла, а також система фінансового лізингу на придбання власного житла.

«Рішенням Кабінету міністрів ми підвищили заробітну плату для поліцейського та рятувальника на 30%. З 1 січня мінімальна зарплата працівника ДСНС становитиме 9 тисяч гривень, поліцейського – 9,2 тисяч», - сказав Аваков.

Також з 1 січня вводиться в дію механізм компенсації за винайм житла.

«Якщо ви орендуєте житло в районному центрі та не маєте власної квартири, держава, окрім зарплати, компенсує вам за винайм житла. Так ми допомагатимемо вашому матеріальному становищу. Також за наявності у вас родини та дітей компенсація збільшуватиметься», - наголосив Аваков.

У районному центрі компенсація за оренду житла становитиме від 1,9 до 2,9 тис. грн, а в обласному центрі – від 2,9 до 4,3 тис. грн.

Крім цього, з наступного року буде введено в дію механізм фінансового лізингу, яким передбачено, що з другого року служби молодий патрульний поліцейський має право укласти договір іпотеки на 20 років на придбання власного житла.

«У рамках цього договору всі проценти за ним сплачуватиме держава. В проміжку з двох до п’яти років, якщо ви працюєте добре, держава списує з вас 10% загальної суми, 5-10 років – 20%, потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини - держава одразу спише 5% від суми. Народите другу – ще 5% спишемо», - зазначив Аваков.