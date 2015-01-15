Бойовики погрожують виселенням жителям Донецька за "несплату комунальних послуг" - ЗМІ
22:25, 15 січня 2015Суспільство
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У Донецьку поширюють листівки, в яких від жителів вимагають "сплатити заборгованість з комунальних послуг"
Reuters
Про це повідомляють "Новини Донбасу".
Сепаратисти погрожують донеччанам у разі неоплати передавати дані про мешканців у "Донецьку народну республіку" для "можливого заселення сімей, які втратили житло в результаті бойових дій".
Читайте такожДепутати заборонили штрафувати жителів зони АТО за несплату компослуг
13 січня Верховна Рада прийняла закон, який забороняє забирати житло у жителів зони АТО і переселенців, а також нараховувати їм штрафи за борги за ЖК послуги.
Новини Донбасу
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