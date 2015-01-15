Бойовики погрожують виселенням жителям Донецька за "несплату комунальних послуг" - ЗМІ

Про це повідомляють "Новини Донбасу".

Сепаратисти погрожують донеччанам у разі неоплати передавати дані про мешканців у "Донецьку народну республіку" для "можливого заселення сімей, які втратили житло в результаті бойових дій".

Читайте такожДепутати заборонили штрафувати жителів зони АТО за несплату компослуг

13 січня Верховна Рада прийняла закон, який забороняє забирати житло у жителів зони АТО і переселенців, а також нараховувати їм штрафи за борги за ЖК послуги.