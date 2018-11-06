Найкращі фільми листопада: топ-5 фільмів, які варто подивитися (відео)
Вашій увазі - найкращі фільми листопада в українських кінотеатрах. Влаштовуйтеся зручніше
"Богемська рапсодія" - 1 листопада
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Фільм про легендарний гурт Queen та його фронтмена Фредді Мерк’юрі.
У фільмі покажуть злети і падіння музикантів, створення найбільших хітів музичної індустрії і багато іншого.
"Оверлорд" - 8 листопада
Військовий бойовик з елементами жахів. Дія розгортається за часів Другої світової війни.
"Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда" - 15 листопада
Одна з найочікуваніших стрічок 2018 року. Це продовження історії британського магозоолога Ньюта Скамандера і його друзів.
"Суспірія" - 22 листопада
Детективний фентезійний фільм з елементами жаху. Луки Гуаданьїно покаже, як за стінами балетної німецької школи відбуваються містичні речі. Головною героїнею фільму стала зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон.
"Робін Гуд" - 29 листопада
Екранізація історії про героя англійських балад вже не вперше виходить на екрани. Однак творці фільму з компанії Lionsgate намагалися подати новий погляд на всім відомий сюжет.