Найкращі фільми листопада: топ-5 фільмів, які варто подивитися (відео)

Коли на вулиці холодно, темно і гуляти немає жодного настрою - на допомогу приходить кіно.

Вашій увазі - найкращі фільми листопада в українських кінотеатрах. Влаштовуйтеся зручніше

"Богемська рапсодія" - 1 листопада

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Фільм про легендарний гурт Queen та його фронтмена Фредді Мерк’юрі.

У фільмі покажуть злети і падіння музикантів, створення найбільших хітів музичної індустрії і багато іншого.

"Оверлорд" - 8 листопада

Військовий бойовик з елементами жахів. Дія розгортається за часів Другої світової війни.

"Фантастичні тварини: Злочини Гріндельвальда" - 15 листопада

Одна з найочікуваніших стрічок 2018 року. Це продовження історії британського магозоолога Ньюта Скамандера і його друзів.

"Суспірія" - 22 листопада

Детективний фентезійний фільм з елементами жаху. Луки Гуаданьїно покаже, як за стінами балетної німецької школи відбуваються містичні речі. Головною героїнею фільму стала зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон.

"Робін Гуд" - 29 листопада

Екранізація історії про героя англійських балад вже не вперше виходить на екрани. Однак творці фільму з компанії Lionsgate намагалися подати новий погляд на всім відомий сюжет.