ДАБІ визнана лідером у боротьбі з корупцією – опитування

Це державне відомство, до якого у журналістів та громадських активістів найменше претензій та нарікань щодо корупції.

Державна архітектурно-будівельна інспекція України визнана лідером по боротьбі з корупцією серед всіх державних органів виконавчої влади, - такі попередні результати опитування журналістів та лідерів громадської думки.

Цю інформацію поширив блогер Вадим Винниченко на своїй сторінці у Facebook, оприлюднивши попередні результати опитування.

«За останні два місяці нами проведено велику роботу. За допомогою анкет ми опитали понад 50 журналістів та топ-50 лідерів громадської думки зі списку топ-100 найпопулярніших блогерів українського фейсбуку.

Повний реліз вийде наступного тижня, але вже сьогодні я можу для затравки назвати переможця. Це державне відомство, до якого у журналістів та громадських активістів найменше претензій та нарікань щодо корупції. За підсумками опитування виграла ДАБІ (Державна архітектурно-будівельна інспекція України)» - зазначив експерт.

Нагадаємо, що з червня 2015 року Державну архітектурно-будівельну інспекцію України очолює Олексій Кудрявцев.

За інформацією з відкритих джерел, нинішній керівник за останні два роки провів ряд значущих реформ в середині відомства. Зокрема проведена децентралізація, введений принцип електронного декларування початку будівництва.

Як заявив у одному зі своїх останніх інтерв’ю Голова ДАБІ Олексій Кудрявцев, він особисто слідкує за тим, щоб жоден забудовник у крані не отримував відмову у реєстрації тричі поспіль. «У кожен такий випадок я втручаюся та беру під особистий контроль», -- повідомив Олексій Кудрявцев.

Голова ДАБІ дуже лаконічно прокоментував результати опитування: «Це не моя заслуга, а всього нашого колективу працівників центрального апарату та інспекторів в областях. Нам приємно, що журналісти оцінили нашу роботу».