На вихідні температура повітря в Україні буде стрибати від 13 градусів морозу до 7 градусів тепла

На решті території очікується вночі 0-6 морозу, вдень 0-5 тепла. Утримаються тумани, які погіршать видимість до 100-300 метрів, місцями спостерігатиметься паморозь. Східний антициклон, область високого атмосферного тиску, принесе переважно суху погоду в більшості областей України, а на дорогах очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині опадів не передбачається. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень 0-5 градусів тепла, на Закарпатті до 7 тепла.

У північних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 0-6 морозу, вдень від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла.

У центральних областях - без опадів. Температура повітря вночі 0-6 морозу, місцями до 8-10 градусів, вдень від 2 морозу до 4 градусів тепла.

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На сході України - без істотних опадів. Температура повітря вночі-1-7, місцями-8-13 градусів, вдень 0-5 морозу, в Луганській області до -10 градусів.

У південній частині переважно без опадів. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від 2 морозу до 5 градусів тепла. У Криму вночі від 2 морозу до 4 тепла, вдень 0-6 градусів тепла.

У Києві опадів не очікується. Температура повітря вночі-1-3, вдень 0-2 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується південно-західний, 5-12 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с.