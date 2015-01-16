У Донецькій області знайшли тіло вбитого влітку терористами депутата міськради

Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».

«Тіло Івана Резніченка виявив його товариш, теж депутат Соледарської міськради, який самостійно займався пошуками. Тіло лежало в одній із соляних копанок міста Соледар Донецької області», – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

За його словами, правоохоронці затримали двох злочинців, які на замовлення сепаратистів убили Резніченка. Убитий був головою первинної профспілкової організації ДП «Артемсіль» і дотримувався проукраїнських патріотичних поглядів.

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«Злочинці двічі вистрелили в голову Івану Резніченку, а потім перерізали йому горло, бо він був ще живий. Після цього зловмисники кинули тіло в яму», - повідомив Волинець.

Це не перший випадок, коли від рук терористів гинуть активісти. 17 квітня 2014 року в Донецькій області було вбито депутата Горлівської міськради від «Батьківщини» Володимира Рибака, який зірвав прапор так званої «Донецької республіки» з будівлі Горлівської міськради. СБУ тоді встановила, що ватажок терористів Ігор Безлер на прізвисько «Бєс» доручив своїм підручним закатувати Рибака.