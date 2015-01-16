У Донецькій області знайшли тіло вбитого влітку терористами депутата міськради
У Донецькій області правоохоронці 14 січня знайшли тіло депутата міської ради Соледара від ВО «Батьківщина» Івана Резніченка, який зник 21 червня минулого року і, як з’ясувалося, був закатований на замовлення сепаратистів.
Про це повідомляє прес-служба партії «Батьківщина».
«Тіло Івана Резніченка виявив його товариш, теж депутат Соледарської міськради, який самостійно займався пошуками. Тіло лежало в одній із соляних копанок міста Соледар Донецької області», – повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.
За його словами, правоохоронці затримали двох злочинців, які на замовлення сепаратистів убили Резніченка. Убитий був головою первинної профспілкової організації ДП «Артемсіль» і дотримувався проукраїнських патріотичних поглядів.
Читайте такожПорошенко пообіцяв надати Володимиру Рибаку звання Героя України - блогерЗатримані зізналися, що протягом тижня стежили за Резніченком. Зловмисники викрали депутата ввечері 21 червня.
«Злочинці двічі вистрелили в голову Івану Резніченку, а потім перерізали йому горло, бо він був ще живий. Після цього зловмисники кинули тіло в яму», - повідомив Волинець.
Це не перший випадок, коли від рук терористів гинуть активісти. 17 квітня 2014 року в Донецькій області було вбито депутата Горлівської міськради від «Батьківщини» Володимира Рибака, який зірвав прапор так званої «Донецької республіки» з будівлі Горлівської міськради. СБУ тоді встановила, що ватажок терористів Ігор Безлер на прізвисько «Бєс» доручив своїм підручним закатувати Рибака.