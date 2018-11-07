Зустрінуть Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт Зайцевій та Дронову

Суд прийняв рішення, продовжити запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави до 5 січня для обох обвинувачених.

У Харкові суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для учасників смертельної аварії на вулиці Сумській Олени Зайцевої та Геннадія Дронова до 5 січня 2019 року.

Як повідомила журналістам прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик, відповідне рішення сьогодні, 7 листопада, було ухвалено на засіданні Київського райсуду Харкова.

Читайте такожУ Харкові суд призначив додаткові експертизи у справі про смертельну ДТП за участю Зайцевої

«Під час засідання суддя підтримав клопотання прокуратури про продовження терміну дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Ризики, які були й раніше, не змінилися. Обвинувачені можуть переховуватися від слідства, негативно впливати на розгляд провадження та скоїти інші злочини», - зазначила Дубовик.

Захисник Дронова Сергій Перепелиця вимагав змінити запобіжний захід для свого підзахисного на цілодобовий домашній арешт. Однак суд відхилив це клопотання.

Також Дубовик зазначила, що суд вже отримав результати додаткових експертиз, про проведення яких клопотав захисник Дронова.

«Результати експертиз вже готові, всім сторонам суддя надав час для ознайомлення, однак прокуратура вже стверджує, що нічого нового ці результати не показують. Експертиза підтверджує всі ті факти, які наведені в обвинувальному акті. Ми вважаємо, що на даний момент у судді є всі докази, щоб надати вирок обвинуваченим особам», - розповіла Дубовик.

Наступне засідання суду відбудеться 13 листопада.

Читайте такожМоторошна ДТП у Харкові: прихильник Зайцевої влаштував у мережі цькування журналістки (фото)

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня 2017 року у Харкові на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова відбулося зіткнення «Лексуса» 20-річної Олени Зайцевої, який рухався на червоний сигнал світлофора, та автомобіля «Фольксваген Туарег», за кермом якого перебував 49-річний Геннадій Дронов. Після зіткнення «Лексус» вилетів на тротуар і збив 11 пішоходів. На місці загинули п'ять людей, ще одна людина померла від травм у лікарні.

Суд взяв під варту Дронова та Зайцеву на час проведення розслідування у справі. Перші аналізи показали наявність в організмі Зайцевої опіатів. Пізніше нарколог, який проводив огляд Зайцевої після аварії, зник.