У Києві ввечері обмежать роботу трьох станцій метро через футбол

Зокрема, перед початком гри станцію «Олімпійська» буде зачинено на вхід та вихід, «Палац спорту» - на вихід, а «Площу Льва Толстого» - на вхід.

Три станції столичного метро сьогодні працюватимуть в обмеженому режимі через футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) та «Ренн» (Франція) на НСК «Олімпійський».

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

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Так, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станцію «Олімпійська» буде зачинено на вхід та вихід, «Палац спорту» - на вихід, а «Площу Льва Толстого» - на вхід.

На цей час поїзди слідуватимуть повз станцію «Олімпійська» без зупинки.

«Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід до цих станцій. Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажиропотоку на платформах станцій», - зазначили у метрополітені.