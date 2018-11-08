У Житомирській колонії ГПУ виявила "VIP-камеру" для кримінальних авторитетів

Кімната була облаштована індивідуальним опаленням, цивільними меблями та побутовими приладами, ключі від якої були не в адміністрації установи, а в одного із засуджених.

Співробітники Генеральної прокуратури України в ході позапланової перевірки у Житомирській виправній колонії № 4 виявили систематичні порушення законодавства та прав засуджених.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, перевірка проводилась за зверненнями понад 60 в’язнів.

«Умови проживання, праці, лікування в’язнів не відповідають вимогам законодавства, міжнародним стандартам і за більшістю показників можуть розцінюватися як нелюдське поводження з людьми», - йдеться у повідомленні відомства.

Згідно з повідомленням, упродовж останніх двох років засуджені безпідставно використовувалися для виконання робіт без укладення трудових договорів, велика кількість в’язнів не отримувала заробітної плати.

За інформацією ГПУ, в установі не здійснювалося лікування в’язнів, відсутні найнеобхідніші ліки та засоби для надання медичної допомоги, а житлові, побутові та виробничі приміщення перебувають в антисанітарному стані, потребують ремонту та оновлення.

Читайте такожУ Кіровоградській області з колонії для особливо небезпечних злочинців зник відомий шахрай (відео)

«На тлі вказаних порушень встановлено наявність певної системи незаконного впливу на в’язнів групи засуджених з числа злісних порушників режиму, які намагалися відродити злодійські традиції та мінімізувати вплив органів державної влади. Привертає увагу той факт, що переважна більшість так званих злодійських авторитетів є вихідцями з інших країн, дехто з них не володіє ні українською, ні російською мовами достатньо мірою», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що деяким із них в установі створено покращені умови проживання, обладнано окрему кімнату зі всіма зручностями, індивідуальним опаленням, цивільними меблями та побутовими приладами.

«Вказане приміщення зачиняється на замок, ключі від якого були не в адміністрації установи, а в одного із найбільш завзятих порушників режиму», - наголосили в ГПУ.

Окрім того, керівництвом установи не вживалися передбачені законом заходи впливу щодо осіб, які дестабілізують обстановку в установі.

Також в одному з виробничих приміщень співробітники ГПУ виявили замасковану схованку із 4 ножами, які за їхніми ознаками та характеристиками можна віднести до холодної зброї.

За відомостями Генпрокуратури, безпосередньо під час перевірки з колонії до інших виправних установ переведено 11 в’язнів, які протягом тривалого часу дестабілізували обстановку, доставлено ліки, укладено понад 60 трудових договорів із засудженими, проведено санітарну обробку та прибирання у житлових приміщеннях.

За фактами, встановленими працівниками профільного управління, до прокуратури Житомирської області направлено матеріали щодо реєстрації кримінальних проваджень за ст. ст. 364 (зловживання службовим становищем), 263 (виготовлення, носіння або збут холодної зброї), 366 (службове підроблення) КК України.

Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ запропоновано перевірити стан та якість досудового розслідування у кримінальних провадженнях за фактами смертей 4 в’язнів.