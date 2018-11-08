Рада збільшила штрафи за "євробляхи" в десятки разів

Збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.

Верховна Рада ухвалила закон, метою якого є посилення контролю за переміщенням і перебуванням в Україні транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

За ухвалення закону "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" (№8488) у другому читанні та в цілому проголосували 245 народних депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з документом, особа, яка ввезла в Україну автомобіль в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення, не зможе передати його у володіння, користування або розпорядження іншим особам.

Також буде заборонено використання такої машини у підприємницькій діяльності або для отримання доходу. За порушення встановлених правил передбачений штраф у розмірі 34 тис. грн.

Перша фіксація зазначених порушень працівниками Нацполіції передбачає стягнення з порушника 8,5 тис. грн, повторна фіксація - 17 тис. грн, позбавлення права керування на рік і вилучення авто.

Також збільшуються штрафні санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі і режимі транзиту.

За перевищення терміну від 10 до 20 діб встановлюється штраф у розмірі 8500 гривень, від 20 до 30 діб - 85 тисяч гривен, більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування транспортного засобу) - 170 тисяч гривень або його конфіскація за рішенням суду.

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Крім цього, вводиться автоматизований обмін інформацією між органами доходів і зборів, Державною прикордонною службою та органами Національної поліції з метою контролю за використанням на території України транспортних засобів особистого користування, що тимчасово ввозяться на митну територію України та/або поміщені у митний режим транзиту.

Згідно з пояснювальною запискою, норми про збільшення штрафних санкції за порушення термінів переміщення транспортних засобів у митному режимі транзиту і митному режимі тимчасового ввезення, а також за керування водієм транспортним засобом, яким порушено терміни його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, за використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності і за передачу його у володіння, користування або розпорядження іншим особам, набирають чинності через 180 днів з дня, що слідує за днем опублікування цього закону.

Як повідомляв УНІАН, власники автомобілів з іноземною реєстрацією неодноразово проводили акцію протесту біля Верховної Ради, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

Сьогодні, 8 листопада, парламент прийняв закон, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких машин збільшується. У лютому УФС повідомляла, що в Україні перебувають майже 425,4 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тис. - з порушенням терміну перебування.