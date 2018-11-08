У "Борисполі" затримали священика з Афону з російським паспортом (фото)

Священик також мав підробний паспорт громадянина Болгарії.

В аеропорту "Бориспіль" затримали священика з паспортом громадянина Болгарії, який містив ознаки часткової підробки.

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Пізніше було встановлено, що священик є громадянином України та має ще російський паспорт, повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За професією він є священнослужителем, раніше проживав та проводив церковне богослужіння на горі Афон. Підроблений паспорт йому був потрібний для безперешкодного проживання в країнах ЄС", - йдеться у повідомленні.

На священника склали адмінпротокол, про інцидент поінформували представників Нацполіції.

Як повідомляв УНІАН, журналісти знайшли на Буковині таємну резиденцію голови УПЦ МП Онуфрія.