День української писемності та мови: історія та традиції свята

Традиційно у День української писемності та мови пишуть диктант національної єдності.

Україна сьогодні, 9 листопада, святкує День української писемності та мови. А також вшановують пам'ять Преподобного Нестора-Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія.

9 листопада 2018 року вшановують Нестора Літописця – монаха Києво-Печерського монастиря, першого давньоруського письменника і літописця, послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія. Він традиційно вважається одним з авторів "Повісті минулих літ".

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Раніше існувала традиція 9 листопада, коли батьки відводили дітей в школу, а потім йшли до церкви: поставити свічку перед образом Нестора-Літописця і помолитися, щоб він допоміг дитині в навчанні.

День української писемності та мови щорічно відзначається в Україні 9 листопада. Це свято було встановлено указом президента України Леоніда Кучми в 1997 році на честь українського літописця преподобного Нестора - послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Також з 2000 року в цей день в прямому ефірі «Українського радіо» транслюють «Диктант національної єдності», який може написати будь-який бажаючий.

Диктант національної єдності в Україні

Об 11:30 9 листопада в День української писемності та мови розпочинається написання диктанту національної єдності. Така акція триває вже шістнадцятий рік поспіль, повідомляє організатор диктанту – «Українське радіо».

Зачитує текст доцент Київського університету імені Бориса Грінченка, автор підручників і посібників з української мови Олександр Авраменко. Він склав оригінальний текст диктанту, який ніхто, до моменту його зачитування в ефірі «Українського радіо», не бачив.

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Пишуть диктант лише від руки, потім учасники надсилають на перевірку на електронну пошту редакції «Українського радіо» відсканований чи сфотографований текст. Листа потрібно надіслати у той самий день, або ж наступного дня – 10 листопада.

Також можна дочекатися, поки текст з’явиться на сайті організатора 11 листопада і самому перевірити знання української мови.

Комісія приймає і тексти, написані шрифтом Брайля.

З кожним роком кількість учасників мовного флеш-мобу зростає. Традиційно до написання диктанту долучаються відомі люди, політики, митці, студенти та школярі.

Як пише Радіо Свобода, організатори повідомляють, що за 16 років зросла аудиторія та географія учасників. Десятки тисяч листів надходять з усіх областей України, а також із-за кордону: Німеччини, Бельгії Великої Британії, Канади, Аргентини, Литви, Норвегії, Польщі, Швеції, Франції, Росії, Білорусі, Молдови, Таїланду.

За даними організаторів, торік диктант написали майже 29 тисяч людей, жодної помилки не зробили 123 учасники.

Хто такий Нестор Літописець

9 листопада 2018 року вшановують Нестора Літописця - київського літописця та письменника-агіографа. З 1073 Нестор - чернець Києво-Печерського монастиря. Автор «Житій святих князів Бориса і Гліба й Теодосія Печерського». Вважається упорядником (за іншою версією автором) «Повісті минулих літ». Помер і похований у Києво-Печерській лаврі.

У церковному календарі день вшанування пам'яті Преподобного Нестора Літописця припадає на 9 листопада. Цього дня в Україні, починаючи з 1997, відзначають День української писемності та мови.

Факти про українську мову

сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів;

у українській мові багато синонімів. Наприклад, слово “горизонт” має 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид;

найстарішою українською піснею, запис якої зберігся до наших днів, вважається пісня «Дунаю, Дунаю, чому смутен течеш?»;

найбільшу кількість разів перекладений літературний твір – «Заповіт» Т.Г.Шевченка: 147 мовами народів світу.