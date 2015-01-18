В Одеській області прикордонники затримали росіянина, що причепився до вагона

Як повідомили УНІАН у прес-службі Адміністрації Держприкордонслужби, прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили порушника, який намагався незаконно перетнути кордон у залізничному пункті пропуску «Кучурган».

«Невідомого, який причепився до одного з вагонів поїзда «Кишинів - Москва», прикордонники виявили сьогодні вночі. Правоохоронці порушника, який намагався уникнути прикордонного контролю, з поїзда зняли й встановили, що він - громадянин Росії, житель Новосибірської області», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПрикордонники затримали "поліцейського ДНР" За словами затриманого, перетнути кордон він намагався у такий спосіб нібито у зв'язку з відсутністю грошей на квиток. Росіянина для з'ясування всіх обставин доставили до відділу Держприкордонслужби.