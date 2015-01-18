У Вуглегірську внаслідок обстрілу з "Градів" загинули двоє дітей (фото)

Як повідомив голова УМВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін, сталося пряме попадання в приватний будинок.

"Загинули діти - хлопчики 7 і 16 років, брати. Дівчинка 8 років, їхня сестра, з пораненнями доставлена в міську лікарню", - написав він.

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Також Аброськін повідомив про обстріл мирних мешканців у Красногорівці.

"Вранці 18 січня бойовики з мінометів обстріляли житловий сектор Красногорівки, Мар'їнського району. Внаслідок прямого попадання в приватне домоволодіння по вулиці Суворова загинула молода жінка, одержав поранення її цивільний чоловік", - зазначив начальник главку.

Крім того в районі вулиці Радгоспної в результаті обстрілу упродовж години отримали осколкові поранення батько і його донька 1997 року народження.