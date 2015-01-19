В МВС розцінюють як умисне вбивство загибель людей внаслідок обстрілів

Про це заявив начальник Донецьког облУВС В’ячеслав Аброськін.

"За всіма фактами загибелі та поранення людей, постраждалих від обстрілів населених пунктів Донеччини, вчинених незаконними воєнізованими формуваннями, відкрито кримінальні провадження за ч.1 ст.115 "Умисне вбивство" та ч.2 ст.15 ч.1 ст. 115 "Замах на вчинення умисного вбивства" Кримінального кодексу України", - заявив він.

До міліції надійшли повідомлення про те, що 18 січня у м.Красногорівка снаряди потрапили у приватні будинки по вул.Суворова, вул.Горького.

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До місцевої лікарні з осколковими пораненнями доставлені 4 місцевих жителів: 3 чоловіків та дівчина 1997 року народження. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок по вул.Суворова,9, померла 39-річна господиня оселі.

У Вуглегірську жертвами бойовиків стали діти. Там близько 14:45 членами НЗВ був вчинений обстріл приватного сектора.

"В результаті прямого влучення снаряда в будинок на вул. Матросова загинули двоє братів - 7 та 16 років. Поранено 8-річну дівчинку, яка в цей час перебувала разом з хлопчиками. Дитина у важкому стані, з опіками II ступеня і рваними ранами, була терміново доставлена в лікарню .Дебальцевого, звідки, зважаючи тяжкість стану, дівчинку направили в м. Краматорськ", - повідомили в МВС.