этот материал доступен на русском

Київ скували численні затори (карта)

11:23, 12 листопада 2018
Суспільство
1535 0
Ілюстрація REUTERS

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори скували центр і всі дороги у напрямку до виїзду з Києва. Рух авто ускладнено на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, особливо в районі метро "Політехнічний інститут" і перетині з вулицею В'ячеслава Чорновола, у напрямку до центру. Також затори утворилися на вулицях Вадима Гетьмана і Мельникова.

скріншот

Ускладнено рух по бульвару Лесі Українки. Рух транспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда.

скріншот

Через ДТП та дорожні роботи затори утворилися біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Іподром", "Дружби народів", "Осокорки" та "Бориспільська". Ускладнений рух і на Лівому березі Києва.

скріншот

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Україна виділила на дороги рекордні 50 мільярдів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Київ#затори