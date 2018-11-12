Київ скували численні затори (карта)

Затори скували центр і всі дороги у напрямку до виїзду з Києва.

У Києві сьогодні вранці, 12 листопада 2018 року, утворилися численні затори на дорогах.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори скували центр і всі дороги у напрямку до виїзду з Києва. Рух авто ускладнено на бульварі Тараса Шевченка, проспекті Перемоги, особливо в районі метро "Політехнічний інститут" і перетині з вулицею В'ячеслава Чорновола, у напрямку до центру. Також затори утворилися на вулицях Вадима Гетьмана і Мельникова.

Ускладнено рух по бульвару Лесі Українки. Рух транспорту ускладнено на вулиці Набережно-Хрещатицькій, Набережно-Рибальській, проспекті Героїв Сталінграда.

Через ДТП та дорожні роботи затори утворилися біля станцій метро "Академмістечко", "Житомирська", "Іподром", "Дружби народів", "Осокорки" та "Бориспільська". Ускладнений рух і на Лівому березі Києва.

Як повідомляв УНІАН, у цьому році Україна виділила на дороги рекордні 50 мільярдів.