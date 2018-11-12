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Закарпаття найближчим часом може сколихнути потужний землетрус

15:29, 12 листопада 2018
Суспільство
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Закарпатський регіон входить до зони сейсмічної активності / Flickr, Matt Katzenberger

За інформацією заступника директора Інституту геофізики НАН України Олександра Кендзера, Закарпаття найближчим часом може сколихнути глобальний землетрус, адже цей регіон входить до зони сейсмічної активності, передає t1.ua.

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За його словами, потужні землетруси на Закарпатті відбуваються кожні 100-120 років, а останнє з них було зафіксовано в 1908 році.

"Безумовно, є причина для хвилювань, бо якщо ми подивимося на карту сейсмічного реагування на території України, то там показано, що на Закарпатті можуть бути глобальні землетруси. Вони вже і були. Місцеві ефекти навіть досягали 8 балів", — поінформував геофізик.

Нагадаємо, останній раз землетрус на прикордонних з Румунією районах України стався 28 жовтня цього року, незначні коливання спостергалися у сусідній країні. Щоправда, все обійшлося без негативних наслідків.

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Теги: #землетрус#Україна#Закарпаття