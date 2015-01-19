У Харкові стався вибух біля Московського райсуду, постраждали 12 людей (фото)

19:48, 19 січня 2015
Суспільство
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У Харкові внаслідок вибуху  неподалік Московського райсуду постраждали 12 осіб, двоє з них у тяжкому стані.

харьков / vk.com/itsector

У Харкові кількість постраждалихвнаслідок вибуху біля Московського райсуду збільшилася до 12 осіб.

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар прокуратори Харківської області Віта Дубовик.

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За її відомостями, госпіталізовано 6 осіб, серед них є люди з важкими травмами, ще шестеро на цей час не госпіталізовані, вони мають неважкі травми.

Дубовик уточнила, що інформація про вибух надійшла о 18:50. Вибух стався в кількох метрах від огорожі території суду.

Користувачі соцмереж повідомляють, що сьогодні, 19 січня, у Московському райсуді Харкова відбувалося чергове слухання справи активіста Михайла Соколова, який обвинувачується у незаконному зберіганні зброї. Судові засідання у його справі, як правило, пікетуються громадськими активістами та активістами «Правого сектору».

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