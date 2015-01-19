У Харкові на місці теракту біля суду виявлений предмет з російською символікою

Про це кореспондентові УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Харківської області Віта Дубовик.

За її словами, предмет був виявлений на території Московського райсуду біля воріт. Предмет становить собою в’язану сферу діаметром близько 15 см, верхня частина її зв’язана у вигляді георгіївської стрічки, нижня – у вигляді російського прапора. Предмет був у целофановому пакеті.

«Якщо на місці пригоди були проукраїнські активісти і тут же знайдений предмет з російською символікою, то, напевно, це наведе слідство на певні роздуми», - сказала Дубовик.

Зараз на місці теракту продовжують працювати слідчі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 січня, близько 18:50 неподалік будівлі Московського районного суду Харкова стався вибух. Внаслідок вибуху були травмовані 12 осіб. Усім їм була запропонована госпіталізація.

Перед вибухом у суді закінчилося засідання у справі проукраїнського активіста, учасника АТО Михайла Соколова, якого обвинувачують у незаконному зберіганні зброї. На судовому засідання у цій справі були присутні активісти «Правого сектору», які підтримують Соколова.

Попередня кваліфікація злочину – терористичний акт.