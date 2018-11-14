Не батьки, а кати: що відбувається із сім'єю депутата з Кіровоградщини, який морив своїх дітей голодом

На минулому тижні депутата Новоукраїнської районної ради на Кіровоградщині Олександра Мольченка та його дружину позбавили батьківських прав. До цього із родини медики, соціальні працівники, разом з правоохоронцями, силоміць вилучили хлопчика, якому, на той момент, було три роки. Малюк перебував у критичному стані та важив лише 8 кілограмів.

Лікар-педіатр Новоукраїнського центру первинної медико-санітарної допомоги Людмила Ляшенко пригадує, що історія розпочалася із планового обстеження найменшої дитини у родині Мольченків. Під час огляду на той час десятимісячної дівчинки медсестра помітила хлопчика у важкому стані.

«Батько малюка категорично відмовився від госпіталізації 3-річного Владика попри його важкий стан. Ми відразу звернулися до соціальних служб, а згодом - до поліції та прокуратури. Після рішення суду дитина була вилучена із родини», - зазначила медик.

Оскільки, односельці знали про скандальний характер батька, хлопчика відразу госпіталізували в обласну дитячу лікарню.

Медики Новоукраїнського району розповідали, що коли хлопчика виявили соціальні робітники, він просив лише хліба і води, був увесь у фекаліях.

Втім, попри явні факти знущання з малюка, батько дитини заявив, що кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов’язків – політична розправа за його активну депутатську діяльність.

На перше судове засідання щодо обрання міри запобіжного заходу депутату прийшли сусіди родини. Люди заявили, що троє дітей сім’ї Мольченків постійно просили їсти, а хлопчика взагалі ніхто не бачив після народження. «Владика не випускали на вулицю, його нікуди не виносили з будинку», – розказала сусідка родини Любов Крижановська.

Під час розслідування виявилося, що родина Мольченків жила лише на соціальні виплати на дітей, депутат райради офіційно ніде не працював. Так, у торішній податковій декларації Олександр Мольченко зазначив, що він - безробітний, єдині доходи родини – соціальна допомога на дітей. У власності депутата знаходиться будинок площею 45 квадратних метрів у Новоукраїнці.

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Після вилучення із родини малолітнього Владислава, згодом у горе-батьків забрали і трьох його сестер. У всіх дітей медики констатували дефіцит ваги, щоправда, у дівчат ситуація з вагою не була такою критичною, як у хлопчика.

Сам Олександр Мольченко у соцмережах заявив, що його син нібито став заручником лікарських випробувань, тому не набирав ваги. Згодом він також опублікував список посадовців та журналістів, які цікавилися його справою, звинувативши їх у цькуванні своєї родини.

Крім того, депутат райради написав, що відповідальність за життя та здоров’я дітей, які на той час знаходилися в Кіровоградській обласній дитячій лікарні, має нести завідувачка інфекційного відділення Світлана Правда, яка, мовляв, «всупереч забороні батьків провела нашим дітям щеплення».

Втім, якщо спочатку депутат досить активно виступав зі звинуваченнями всіх, хто зацікавився цією історією, згодом – відмовився будь-що коментувати.

Лікарі Кіровоградської дитячої обласної лікарні категорично заперечили звинувачення батька. Заступник головного лікаря дитячої обласної лікарні Лідія Ліщиновська заявила, що хлопчик потрапив у лікарню із діагнозом дистрофія, дитина була дуже ослаблена та недоглянута.

Попри резонанс, викликаний справою, Олександр Мольченко продовжує бути депутатом Новоукраїнської районної ради. Він є членом депутатської постійної комісії з питань діяльності ради, депутатської етики, регламенту та запобігання корупції. Мольченко балотувався у райраду від Радикальної партії Олега Ляшка, проте після обрання відмовився входити до фракції вказаної партії. Як зазначає керівник районного осередку Радикальної партії Андрій Ратушний, Мольченко, який сам виховувався у дитячому будинку, має у регіоні репутацію скандаліста.

«Після того, як Олександр Мольченко став депутатом Новоукраїнської районної ради, він відмовився входини у фракцію Радикальної партії. Мольченко виховувався у дитячому будинку і вважає, що всі йому зобов’язані, але своїх обов’язків не виконує. Заходив у будь-яку державну установу, і якщо йому щось не подобалося, відразу писав депутатські запити, звертався у прокуратуру. Просто замучував паперовою роботою», – зазначив Ратушний.

За його словами, у дружини Олександра Мольченка є ще троє дітей від попереднього шлюбу. Всі вони зараз виховуються у дитячому будинку.

Спочатку Новоукраїнський районний суд обрав міру запобіжного заходу депутату – цілодобовий арешт. Однак Олександр Мольченко, без дозволу слідчого, неодноразово їздив у Кропивницький. За систематичне порушення ухвали суду, Мольченка взяли під арешт до завершення досудового розслідування. Новоукраїнський районний суд також призначив Мольченку психіатричну експертизу.

Дружина депутата Наталія Мольченко продовжує публікувати у соціальних мережах фото зі своїми чотирма дітьми. Після скандалу вона переїхала жити до матері у село Рівне Новоукраїнського району. Жінка утримується від коментарів ситуації.

Наразі Владислава, якому вже виповнилося чотири роки, виписали із Кіровоградської дитячої обласної лікарні. Хлопчика перевели у будинок дитини в Кропивницькому, де перебуває його менша сестричка.

«Дві старші сестри також вилучені із родини і живуть у центрі соціально-психологічної реабілітації дітей з притулковими групами в Кропивницькому», - розповів очільник служби у справах дітей Новоукраїнської міської ради Юрій Мироненко.

Якщо експертиза доведе, що батьки свідомо катували власних дітей голодом, їм загрожуватиме кримінальна відповідальність за злісне невиконання своїх обов'язків – обмеження волі від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий термін. Втім, це тривалий процес. І коли суд скаже своє остаточне слово, зараз сказати складно.

Тетяна Пташник