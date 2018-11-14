В Одесі суд продовжив арешт двох підозрюваних у замаху на активіста Устименка

Підозрювані залишатимуться під вартою без можливості внести заставу ще 60 діб.

Сьогодні Київський районний суд Одеси продовжив арешт двох підозрюваних у замаху на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка, який вони вчинили 5 червня на Фонтанській дорозі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі суду, 14 листопада продовжено термін тримання під вартою підозрюваних у замаху на вбивство Устименка.

«Таким чином, підозрювані будуть утримуватися під вартою без можливості внести заставу ще 60 діб», - сказали в прес-службі.

Зазначається, що, за версією слідства, 5 червня двоє вищеназваних фігурантів і ще одна невстановлена слідством особа вчинили напад на Устименка.

Зокрема, вони нанесли потерпілому кілька ударів колючо-ріжучими предметами. Активіст залишився живий, оскільки активно пручався, а підозрювані зникли з місця злочину. Постраждалого відразу госпіталізували.

Один із заарештованих - 27-річний чоловік родом з Дніпропетровської області, другий - 23-річний громадянин, зареєстрований у Житомирській області.

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Як повідомляв УНІАН, 5 червня в Одесі зловмисники напали на голову місцевої організації ВО «Автомайдан», телеведучого Віталія Устименка. Коли він вийшов з офісу «Громадського телебачення» до нього підбігли двоє чоловіків і почали бити по голові. Устименко впав, після чого йому нанесли поранення (імовірно, ножем) у верхню частину стегна. Сам активіст вважає, що зловмисники хотіли завдати удару ріжучим предметом по нирках.

Устименко часто висловлюється проти забудови узбережжя, історичного центру Одеси і бере участь у відповідних акціях протесту.

У лютому цього року він піддався нападу в приміщенні Солом'янського райсуду Києва, де обирали запобіжний захід меру Одеси Геннадію Труханову, який підозрюється в заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Устименко був у числі активістів, які виступали проти Труханова.

25 вересня прокурор Одеської області Олег Жученко заявив, що правоохоронці затримали двох підозрюваних у нападі на Устименка: одного - в Донецькій області, другого - в Дніпропетровському регіоні.

На засіданні суду в Одесі з обрання запобіжного заходу підозрюваний з Дніпропетровського регіону стверджував, що він і другий затриманий - військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади ЗС України. Обох фігурантів помістили в СІЗО без права внесення застави. Засідання з обрання запобіжного заходу другому фігуранту пройшло «за закритими дверима» - увечері 26 вересня журналістам у суді заявили, що засідання не відбудеться, і наказали залишити заклад.

28 вересня прокурор Одеської області Жученко заявив журналістам, що один із заарештованих є дезертиром.