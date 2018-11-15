У Києві затримали членів ОЗУ, які обстріляли "Київміськбуд" з гранатомета

Небезпечна банда, члени якої мали навички поводження зі зброєю або досвід військової служби, причетна до низки резонансних злочинів на території столиці.

У Києві викрито та затримано вісьмох членів небезпечного злочинного угруповання, які у квітні цього року обстріляли будівлю "Київміськбуду" з реактивної протитанкової зброї (РПГ).

Як йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури міста Києва, затримані обґрунтовано підозрюються у вчиненні щонайменше 8 резонансних злочинів у столиці, у тому числі з використанням РПГ, а також у незаконному постачанні та збуті боєприпасів та вибухових речовин.

"До складу злочинного угруповання входило восьмеро осіб віком від 21 до 46 років, які мали навички поводження зі зброєю або досвід військової служби. Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018 року члени банди вчинили у Києві низку озброєних нападів на підприємства та установи з метою перешкоджання їхній законній господарській діяльності", - повідомили в прокуратурі.

За даними слідства, на рахунку цієї банди серія нападів на приміщення ПрАТ "ХК "Київміськбуд", які сталися в столиці у квітні поточного року, коли шляхом умисного підпалу та обстрілу із застосуванням реактивної протитанкової зброї (РПГ) були пошкоджені будівлі вказаного підприємства.

Крім того, членами вказаного злочинного угруповання упродовж червня-жовтня поточного року на замовлення невстановлених слідством осіб здійснено масштабні підпали торговельних павільйонів на вул. Декабристів та Срібнокільській, підпал шести автомобілів на проспекті Петра Григоренка та елітного автомобіля на бульварі Лесі Українки. Також учасникам банди інкриміновано участь у рейдерському захопленні приватного підприємства, вчиненого на замовлення фізичної особи.

У ході слідства, серед іншого, зібрано докази причетності організатора та інших членів банди до незаконного переміщення із зони проведення операції Об’єднаних сил на сході України реактивних протитанкових гранатометів різних модифікацій з метою їх подальшого збуту.

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"Реалізація боєприпасів відбувалася шляхом облаштування "закладок" у лісопосадці на території однієї з областей. Географічні координати "закладок" надавалися покупцям після внесення ними оплати. В межах розслідування задокументовано факт збуту членами банди 10 реактивних протитанкових гранат РПГ-22 та РПГ-26", - повідомили в прокуратурі.

За результатами проведення комплексу гласних та негласних слідчих (розшукових) дій вісьмох учасників банди, у тому числі її організатора, затримано.

В ході проведення обшуків у членів банди вилучено автоматичну вогнепальну зброю, 5 пістолетів, глушники до вогнепальної зброї, приціли, велику кількість набоїв, засоби зв’язку, банківські картки, наркотичні речовини та інші речові докази.

На сьогодні усім фігурантам оголошено про підозру, у тому числі у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 257 Кримінального кодексу України (бандитизм), та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Досудове слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, близько 02.00 13 квітня у Печерському районі Києва невідомий вистрілив в будівлю "Київміськбуду" на вулиці Суворова із гранатомета.

Внаслідок вибуху була пошкоджена будівля, в якій розміщений ресторан та відділ продажу одного із забудовників, жертв та постраждалих не було.

Неподалік від місця події, через дорогу, правоохоронці виявили відстріляний тубус від гранатомета зі знищеними номерами.