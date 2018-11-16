Постраждалий у фатальній ДТП актор "Дизель Шоу" записав нове відео

У фатальній ДТП під Києвом загинула учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Один з учасників "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, який перебував у злощасному автобусі під час ДТП, що забрала життя Марини Поплавської, опублікував нове відео.

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На опублікованому в Facebook ролику актор танцює на милицях. "Вчуся заново танцювати. Потім думаю спробувати ходити", – прокоментував актор відео.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.