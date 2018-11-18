"Помер на самоті": з'явилися подробиці останніх днів зірки 90-х Євгена Осіна

Євген Осін дуже погано почувався, у нього був цироз печінки і нервове виснаження.

У співака Євгена Осіна був цироз печінки і нервове виснаження, він дуже погано почувався.

Про це розповів РІА Новости продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін.

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"Женя дуже погано почувався, у нього був цироз печінки, нервове виснаження. Він постійно скаржився, що у нього віднімає ноги, місяць тому він лежав у клініці. Той розгульний спосіб життя, який він багато років вів, призвів до трагічного фіналу. Сьогодні сестра дзвонила йому, не додзвонилася, поїхала до Жені, відчинила двері в будинок, а він там... Помер на самоті, йому не було до кого навіть звернутися", — заявив Разін.

"Коли ми з Женею починали працювати ще 30 років тому, він був веселий хороший хлопець. Ніколи не зловживав нічим, ми подумати не могли, що таке може бути сумний кінець", — додав продюсер.

За інформацією Telegram-каналу Mash, співак Євген Осін пішов з життя в результаті зупинки серця.

Осін в кінці 1980-х років записав кілька пісень у складі гурту "Браво", після чого працював сольно. Найбільш відома пісня артиста — "Плачет девушка в автомате".

Як повідомлялося, радянський і російський співак Євген Осін 17 листопада помер у себе вдома в Москві у віці 54 років.