Ані Лорак розкритикували за спокусливий танець (відео)

Ані Лорак танцювала в сукні з розрізом і в босоніжках.

Подивитися цю публікацію в Instagram 😄 Живи тут і зараз. Відчуй музику всередині себе. Публікація від Ані Лорак (@anilorak) 16 Лис 2018 в 11:04 PST

Опальна українська співачка Ані Лорак опублікувала відео, на якому вона танцює спокусливий танець у блискучій сукні з розрізом.

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Відео опубліковано в Instagram артистки. "Живи тут і зараз. Відчуй музику всередині себе", - підписала ролик Ані Лорак.

Відеозапис одразу ж розкритикували незадоволені дописники. "Швабра більш пластична", "На сцені начебто нормальні рухи, а в житті журбинка", "Бездарно танцює Лорак", "Танці - це, звичайно, не ваш коник", "Стара стрьомна", "Якийсь жах просто!", "Танцює як дерев'яна", - пишуть у коментарях.

Раніше скандальна українська співачка Ані Лорак показала відео зі зйомок російського шоу "Голос" і нарвалася на хвилю критики в мережі. На ньому вона постає в екстремальному міні.