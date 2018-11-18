В УПЦ КП спростували призначення об'єднавчого церковного Собору на 22 листопада

Раніше колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко сказав, що проведення Собору планується на 22 листопада.

Архієпископ Української православної церкви Київського патріархату, речник УПЦ КП Євстратій Зоря спростував інформацію щодо проведення об'єднавчого церковного Собору 22 листопада, яка поширюється в соцмережах.

Читайте такожСтворення автокефальної помісної церкви підтримує більшість українців – опитування

«Мене не дивує, що невідомі аноніми «оголошують» у Фейсбуці церковні Собори. Мене дивує те, яка кількість освічених людей, священнослужителів сприймає таке «оголошення» за чисту монету і поширює його!”, - наголосив Євстратій у своєму дописі в Facebook.

“Офіційно засвідчую: поширювана в оголошенні (зображення нижче) інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ. Знову вимушений повторити: лише ОФІЦІЙНЕ (!) повідомлення про дату Собору означатиме, що вона вже визначена”, - вказав він, коментуючи відповідний “анонс” собору.

Як повідомлялось, колишній прес-секретар предстоятеля УПЦ МП протоієрей Георгій Коваленко сказав, що проведення Об’єднавчого собору планується на 22 листопада.

13 листопада президент України Петро Порошенко провів зустріч з частиною ієрархів Української православної церкви Московського патріархату. На зустрічі обговорювались різні питання, в тому числі, президент розповів про свої переговори з Вселенським патріархом.

Представники УПЦ МП, які підтримують об'єднання Української православної церкви, заявили про сильний тиск і, на їхнє прохання, їх імена поки не розкривають.