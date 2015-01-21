У Львові вбили відомого бізнесмена

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, 20 січня, о 20.20, на оперативну лінію «102» надійшло повідомлення про те, що на вулиці Зеленій у Львові невідомі викинули із салону автомобіля Volkswagen Passat B6 сірого кольору тіло чоловіка, після чого поїхали з місця події.

Слідчо-оперативна група міліції встановила, що у чоловіка вогнепальне поранення грудної клітки. Загиблим виявився 56-річний львів’янин, який займався бізнесом.

Читайте такожНа Львівщині затримали чоловіка, який замовив убивство свого бізнес-партнера за $5 тисячЯк повідомляє ЗІК з посиланням на джерела в МВС, вбитим виявився бізнесмен Фелікс Брославський. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Правоохоронці встановлюють мотиви злочину і причетних до нього осіб. Проводиться також розшук автомобіля, з якого викинули тіло бізнесмена.