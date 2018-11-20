"Євробляхери" заблокували перехід на білорусько-українському кордоні

Прикордонники попереджають про порушення транспортного потоку і руху рейсових автобусів. Деякі пасажири змушені були проходити кордон пішки і самостійно діставатися міста.

З 19 на 20 листопада прикордонні переходи "Нова Гута — Нові Яриловичі" заблокували з української сторони власники машин з литовськими номерами.

Про це пише "Білоруський партизан".

Прикордонники попереджають про порушення транспортного потоку і руху рейсових автобусів. Деякі пасажири змушені були проходити кордон пішки і самостійно діставатися міста.

Про ситуацію на кордоні редакції "Сильних новин" повідомив пасажир рейсового автобуса Київ-Гомель, який мав прибути у кінцевий пункт до опівночі:

"Автобус зупинила поліція і повідомила, що на кордоні страйк. На в'їзді на прикордонний перехід впоперек дороги на "аварійці" стояло близько 10 машин, і близько 20 людей, які просто ходили по колу. Вони не впускали і не випускали ані машини, ані рейсові автобуси. Я змушений був вийти з автобуса і пройти два кордони пішки".

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У телефонній розмові з оперативним черговим прикордонного контролю стало відомо, що на даний момент порушено рух транспорту через кордон. Тих, хто наважується перетнути кордон, випускають на нейтральну територію. Але, за словами прикордонників, всі поверталися назад.

Оперативний черговий на українській стороні не зміг відповісти на питання, як довго триватиме ця акція, і що робити вранці пасажирам, які планують в'їхати в Україну.

В районі двох ночі стало відомо, що страйкарі стали частково пропускати машини з білоруськими номерами. Прикордонник порекомендував всім, хто найближчим часом планує перетинати кордон, заздалегідь перед виїздом уточнити ситуацію на прикордонному переході.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Івано-Франківську власники авто на єврономерах блокували роботу митного поста "Прикарпаття". Водії скаржаться, що оплатили всі митні платежі, але не можуть отримати свої автомобілі.