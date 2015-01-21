В околицях Шахтарська і Тореза стоїть близько 100 російських танків - Лисенко

Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко, повідомляє медіацентр РНБО.

"У районі Луганська зафіксовано появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В м. Краснодоні з’явилося близько 60 танків, понад 50 БМП і БТР, а також близько 100 ТБМ «Тигр». У м. Горлівка відбувається заміна бойовиків бандформування «ДНР» на підрозділи ЗС РФ. В районах м. Шахтарськ і Торез зосереджено близько 100 танків ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.

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