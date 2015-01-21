В околицях Шахтарська і Тореза стоїть близько 100 російських танків - Лисенко
Через понесені втрати у техніці та живій силі російська сторона провела нарощення сил окупаційного контингенту ЗС РФ, що діє на території Донецької та Луганської областей.
Про це повідомив на брифінгу речник АТО Андрій Лисенко, повідомляє медіацентр РНБО.
"У районі Луганська зафіксовано появу значної кількості російських солдатів без розпізнавальних знаків. В м. Краснодоні з’явилося близько 60 танків, понад 50 БМП і БТР, а також близько 100 ТБМ «Тигр». У м. Горлівка відбувається заміна бойовиків бандформування «ДНР» на підрозділи ЗС РФ. В районах м. Шахтарськ і Торез зосереджено близько 100 танків ЗС РФ", - йдеться в повідомленні.
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