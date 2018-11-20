Чорна п'ятниця: якими знижками магазини потішать українців

Грандіозні знижки обіцяють покупцям 23 листопада - саме в цей день в Україні відбудеться Чорна п'ятниця 2018.

Чорна п'ятниця 2018 в Україні розпочнеться 23 листопада. Цей захід відбуватиметься в Україні шостий рік поспіль і за цей час зібрав велику армію прихильників серед споживачів. Про наближення Чорної п'ятниці багато магазинів оголосили ще на початку місяця.

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Справжній цінопад обіцяють покупцям 23 листопада - саме в цей день в Україні відбудеться Чорна п'ятниця 2018.

Протягом 3 діб у рамках Чорної п'ятниці можна буде придбати зі знижкою товари практично будь-якої категорії – побутову техніку, меблі, електроніку, одяг та взуття, дитячі товари, товари для дому, аксесуари, подарунки, товари для відпочинку та спорту і багато чого іншого.

В акції беруть участь як торгові центри, так і інтернет-магазини:

ТРЦ Sky Mall

Крім знижок від всіх магазинів ТРЦ, 23 листопада в програмі – розіграш призів від партнерів, магазинів та виступи Артема Пивоварова, ALYOSHA і Sonya Kay.

О 20.00 пройде розіграш нового Iphone XS від магазину Алло.

Щоб прийняти участь в розіграші необхідно здійснити покупку від 500 грн одним чеком в будь-якому магазині ТРЦ SkyMall (крім Ашан) в період з 12.11 - 23.11.18. Зареєструвати його на информаційній стійці 23 листопада з 17.00 і прийти на розіграш.

ТРЦ Gulliver

З 23 по 25 листопада на покупців чекають максимальні знижки та вигідні пропозиції від всіх брендів. Також організатори підготували багато розіграшів і подарунків.

ТРЦ Караван

У ТРЦ Караван обіцяють знижки 70% на улюблені бренди. Традиційні акції пройдуть у п'ятницю 30 листопада. Організатори обіцяють приємні сюрпризи, цікаві конкурси, знижки і яскраві емоції.

ТРЦ Ocean Plaza

З 23 по 25 листопада в ТРЦ очікуються знижки до 70%, яскрава концертна програма та тематичні фотозони.

Наприкінці свята відбудеться розіграш 10 гаджетів від мережі супермаркетів електроніки АЛЛО. Будуть розігруватися Apple iPhone XS і Apple iPhone X, ноутбук MacBook Air, Apple Watch і Apple New IPad.

Щоб прийняти участь в розіграші необхідно з 05.11 по 23.11 зробити покупки на суму від 1000 грн. (Одним чи максимум двома чеками від 500 грн.), зареєструвати чек на стійці реєстрації до 20.00 23.11 і прийти о 21.00 на головній сцені (при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу).

ТРЦ Dream Town

23.11 для гостей ТРЦ виступлять MELOVIN, Batna і Денис Реконвальд. Концерт очікується в Dream Town 1.

Співачка TAYANNA виступить в Dream Town, 2. Дітей чекає сюрприз - на концерті для них буде грати перший український бойз-бенд D-side band.

Також квитки на каток, автодром, роллердром, боулінг, більярд, джунглі, 7D, батут можна придбати зі знижкою 50% з 12.00 до 19.00.

Крім концертів та розваг гостей чекають традиційні знижки до 80%.

Comfy

Тут 23 листопада будуть пропонуватися знижки на товари – до 80%.

Ельдорадо

Тут чорна п'ятниця вже стартувала і триватиме до 25 листопада. Техніку можна придбати зі знижкою до 70%.

Фокстрот

До 22 листопада у магазині проходить репетиція Чорної п'ятниці. Тут діють знижки 50%. 23 листопада на покупців чекають знижки ще більше.

Розетка

Розпродажі зі знижкою до 90% стартують о 00.00, 23 листопада. Онлайн-покупцям рекомендують вже сьогодні підібрати товари і покласти їх у кошик, а в п'ятницю оплатити, отримавши знижку.

ТРЦ Космополіт

У цьому торговельно-розважальному центрі обіцяють знижки до 70%, конкурс дитячої моди Autumn look, розіграш подарунків, який запланований о 18.00, а також гучну вечірку, яка розпочнеться о 16.00. Хедлайнером стане DJ Daddy J – відкриття фестивалю Білі ночі.

ТРЦ РайON

Чорна п'ятниця тут іменується Чорним weekend. Знижки досягнуть 70%, а за покупки на суму понад 500 грн подарують гостям вішалку для домашнього гардеробу. І обов'язково зробіть фото на пам'ять у веселій фотозоні – Одягни мене.

ТЦ Піраміда

У торговому центрі на Позняках ціни в Чорну п'ятницю знизяться до 60%. Крім того, серед покупців розіграють цінний приз – акустичну систему Marshall Loudspeaker Stanmore.

ТРЦ Komod

У торговому центрі на Лівобережній, крім знижок до 70%, в Чорну п'ятницю підготували особливу програму – серію захоплюючих б'юті майстер-класів, у тому числі авторський майстер-клас з іміджу та стилю "Колір в стилі від life&style".

ТРЦ New Way

У великому ТРЦ на Харківському Чорна п'ятниця стала Чорним тижнем. Вже зараз там знижки до 70%.

Традиційно, для того щоб користувач міг орієнтуватися серед цього різноманіття і не пропустити нічого цікавого, їх зберуть на спеціальному проекті Чорна П'ятниця 2018 (з попереднім списком магазинів можна ознайомитися вже зараз, він щодня оновлюється).