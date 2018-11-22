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Скандал з фастфудом в Будинку профспілок: українські піарники розірвали контракт з KFC

19:17, 22 листопада 2018
Суспільство
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На Майдані сталися сутички через появу фаст-фуду у Будинку профспілок / фото Роман Сініцин

Компанія MAINSTREAM розриває контракт з компанією YUM! Brands, офіційним представником KFC в Україні через відкриття ресторану мережі у Будинку профспілок.

Про це йдеться в заяві компанії в Facebook. У компанії заявляють, що, незважаючи на всі прописані ризики та попередження, пов'язані з відкриттям ресторану в Будинку профспілок, вони не були почуті офісом KFC.

"Та комунікація, на якій наполягає клієнт, суперечить етичним стандартам і цінностям нашої компанії. У зв'язку з цим ми припиняємо співпрацю з компанією YUM! Brands", - повідомляється в заяві.

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«Ми пам'ятаємо і шануємо трагічні події на Майдані. Ми брали активну участь в Революції Гідності і поділяємо прагнення нашого народу до європейського шляху розвитку. Ми приносимо вибачення всім українцям за рішення, прийняті Компанією KFC. Нам дуже шкода, що ми так і не змогли донести інвесторам важливість і недоторканність пам'яті про загиблих під час Революції Гідності», - заявила керуючий директор компанії MAINSTREAM Світлана Сверчкова.

Як повідомлялося, в ніч на 22 листопада в Києві активісти С14 влаштували протести у Будинку профспілок у зв'язку з відкриттям у приміщенні ресторану KFC: відкриття такого закладу в будівлі, де під час Євромайдану загинули люди, протестувальники вважають недоречним. Зокрема, активісти організації розфарбували вітрини закладу написами "Тут загинули люди", "Де ваша Гідність?".

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Теги: #Майдан#ресторан