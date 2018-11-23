В Україні можуть змінитись правила фотографування на документи

Зміни мають враховувати інтереси людей різних віросповідань.

Учора, 22 листопада, у МВС на нараді обговорили питання фотографування на документи.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Зазначається, що тривалий час до МВС надходили численні звернення з проблемних питань, з якими стикаються представники різних віросповідань. Серед іншого йшлося про фото для різноманітних документів.

Зараз згідно з чинним стандартом фотографуватися на паспорт та інші документи в головному уборі – заборонено.

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"Ми маємо зробити все, аби надати можливість особам, які належать до різних релігійних течій та конфесій, фотографуватися на документи без вразливості їх релігійних переконань. Вирішення цього питання, у масштабах України, лежить виключно в площині зміни стандартів", – зауважила заступниця міністра МВС Тетяна Ковальчук.

Своєю чергою голова Державної міграційної служби Максим Соколюк додав, що МВС разом із ДМС налаштовані на владнання проблеми. За його словами, єдиним шляхом її вирішення є зміна стандарту.

МВС та ДМС звернулося до ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" з проханням переглянути стандарти фотографування на документи – це питання вже включено до плану роботи інституту.

Нагадаємо, в Україні видали 10-мільйонний біометричний паспорт. Порошенко показав його власницю – нею стала дівчина, яка здобуває освіту політолога.