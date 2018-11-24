Половину робіт завершено: Аваков розповів про успіхи на кордоні з Росією

Облаштування кордону у Харківській області практично завершено, на територіях Луганської та Сумської областей роботи тривають. У держбюджеті на 2019 рік на облаштування кордону передбачено 400 млн грн.

На українсько-російському кордоні виконано майже 47% робіт з інженерно-технічного облаштування.

Як повідомляє Департамент комунікацій МВС, про це сьогодні під час перевірки харківської ділянки кордону заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Ми сьогодні на одному з опорних пунктів, які обладнані вздовж кордону. Таких опорних пунктів – 40. Рівень та якість інженерних споруд досить високий. І функціонал вздовж кордону - не тільки загорожа з проволокою, тут найголовніше – інтелектуальна компонента та реагування. Загальна ділянка спільного з Росією кордону складає 2,3 тис. км, обладнано майже 47%», - сказав Аваков.

Міністр внутрішніх справ додав, що у держбюджеті передбачено кошти на поетапне облаштування кордону.

За словами голови Держприкордонслужби Петра Цигикала, інженерне облаштування кордону на сьогодні є одним з головних завдань відомства. За його словами, облаштування харківської ділянки кордону практично завершено, і протиправна діяльність на ній зведена майже до нуля. Він зазначив, що ефективність роботи прикордонників за останні два роки на харківській ділянці підвищилась удвічі.

«Наприклад, затримано 11 груп нелегальних мігрантів з організаторами, у 2,5 рази зменшилася кількість злочинів», - зазначив Цигикал.

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За його словами, була збільшена щільність охорони кордону.

Голова ДПСУ також зазначив, що у зв’язку недофінансуванням робіт у 2015-2017 роках реалізацію проекту продовжено до 2021 року. У держбюджеті на 2019 рік на облаштування кордону передбачено 400 млн грн, але Цигикал сподівається отримати додаткове фінансування.

У Департаменті комунікацій МВС нагадали, що у 2015 році було затверджено план інженерно-технічного облаштування державного кордону, згідно з яким створювалась система охорони державного кордону. До системи включаються інженерні споруди вздовж державного кордону, облаштування опорних пунктів, розгортання нових підрозділів, придбання нової техніки, розгортання комплексів відеоконтролю та сигналізації.

Роботи почались на всій території Харківської області, де зараз практично завершені, а також ведуться на території Луганської та Сумської областей. На харківській ділянці залишилось обладнати менш як 20 км кордону.

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