Автокефалія УПЦ: зі Стамбула надійшли важливі новини про надання томосу

За словами Павленка, час проголошення автокефалії наближається.

Синод Вселенського Патріархату розгляне українське питання на своєму засіданні 27-29 листопада цього року.

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Як повідомив у своєму Facebook директор Національного інституті стратегічних досліджень при президентові України Ростислав Павленко, Синод розгляне текст Томосу про автокефалію української Православної Церкви, визначить дату Собору в Україні для обрання предстоятеля.

"Обраний Предстоятель власне і отримає Томос. Жодних відкладень чи затягувань Матір-Церква не передбачає. Найголовніше: йдеться про створення незалежної церкви, повноправної автокефалії, рівної іншим 14 Помісним Церквам. Наближаємось до мети", - зазначив він.

Раніше глава УПЦ КП Філарет заявив, що не висуватиме самостійно свою кандидатуру під час Об'єднавчого собору. Таке право є тільки у його членів. Він пообіцяв, що процедура на Соборі буде повністю відповідати церковним канонам.