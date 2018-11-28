Українці показали вражаюче відео про булінг ЛГБТ-дітей у Білорусії (відео)

Фільм розповідає реальну історію життя трансгендерної дівчини Валерії Шендери з Мінська.

У Києві зняли короткометражний фільм про проблему булінгу в школі, який розповідає реальну історію життя трансгендерної дівчини Валерії Шендер з Мінська. Про це повідомляють автори відео.

Група Shuma і Кампанія проти гомофобії Дело Пи_ об'єднали свої зусилля в рамках кампанії #superparents, щоб донести до всіх небезпеку ненависті та цькування, які переростають в реальне насильство і реальні злочини.

«Цим кліпом ми хочемо підтримати всіх людей, які зазнали та продовжують зазнавати гоніння за свою інакшість. Історія Лєри надихнула нас почати кампанію #superparents, яка присвячена перш за все батькам ЛГБТ-дітей, а також й іншим вразливим групам, яких ми запрошуємо приєднуватися. Ми хочемо, щоб батьки не соромилися і не відштовхували своїх дітей, а навпаки – вчилися приймати та підтримувати їх. #superparents – це суперсила наших мам і тат: любов, прийняття, підтримка і безпека для своїх дітей», – розповіла Руся Шукюрова, солістка Shuma.

Короткометражний фільм знято за сценарієм українського креативного агентства TABASCO режисером Анною Бурячковою та продакшеном The Martini shot.

За словами креативного директора TABASCO Олександра Смирнова, кампанія присвячена супербатькам, які підтримують своїх дітей не зважаючи ні на що.

«Коли маленьких ображають через сексуальну орієнтацію, національність, колір шкіри, великі та сильні мають вставати на захист», – зазначив Смирнов.

Як повідомляють автори кампанії, першими до #superparents приєдналися батьки ЛГБТ-дітей: представниці організації ТЕРГО з України та групи батьків Community Center з Білорусі.

Дело Пи_ – громадська кампанія проти гомофобії у Білорусі. Кампанія проводиться у пам'ять про Михайла Піщевського – гею, який помер після жорстокого побиття у Мінську.

Як відомо, булінг у школах та суспільстві є гігантською проблемою. Тільки в Україні, згідно з дослідженням UNICEF, з булінгом стикаються 89% школярів. Діти, які перенесли на собі цькування, несуть наслідки у дорослому житті та страждають психологічними проблемами.