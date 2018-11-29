В Одесі вагітних навчають співати колискові (відео)
12:39, 29 листопада 2018Суспільство
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Організатор імпровізованої школи колискових, викладач вокалу, мріє відродити давні українські традиції.
В Одесі вагітних жінок навчають співати колискові
В Одесі вагітних навчають співати колискові.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Організатор імпровізованої школи колискових, викладач вокалу, мріє відродити давні українські традиції заколисувати дитину під мамині пісні.
Раніше повідомлялося, що вагітна українська телеведуча похвалилася премією в Росії.
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