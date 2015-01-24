З анексованого Криму виганяють римо-католиків - європейські правозахисники

Невеликий монастир був створений за допомогою францісканських місіонерів в ім'я Марії, щоб допомогти в пастирській діяльності, – повідомляєофіційний сайт Норвезько-датсько-шведської правозахисної релігійної ініціативи «Форум 18», пише Крим. Реалії.

Як повідомляється, трьом черницям, які приїхали в Крим із Польщі та інших областей України, місцева влада відмовила у виданні довідки на право проживання, і вони були змушені залишити анексований півострів у листопаді 2014 року.

Через місяць після того, як черниці залишили Крим, був змушений піти й парафіяльний священик, – йдеться в повідомленні.

«У Сімферополі залишається тільки один священик, щоб служити в католицькій парафії. Зараз він змушений все робити сам», – повідомив єпархіальний канцлер Кшиштоф Контек.

За його словами, посадові особи Федеральної міграційної служби Росії наполягали на тому, що, нібито, тільки зареєстровані релігійні громади можуть запросити іноземних громадян.

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Ніякі релігійні організації в Криму в цей час не мають правового статусу відповідно до російського законодавства і, таким чином, жоден не в змозі запрошувати іноземних громадян, – зазначив він.

«Кількість штрафів за релігійні книги, які російська влада вважає екстремістськими, знизилося в останні місяці, хоча вони не були скасовані. Однак залишається не ясним, чи поновляться рейди, штрафи, конфіскації та переслідування. Мусульмани, Свідки Єгови й бібліотекарі були основними мішенями цієї діяльності», – зазначив отець Кшиштоф Контек.

Монастир францисканський місіонерів в ім'я Марії був заснований в Сімферополі, у березні 1997 року.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму й міста Севастополя відбувся так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.

Після цього США і Європейський союз ввели низку економічних санкцій щодо Росії. Захід продовжує наполягати на тому, що Крим є частиною України.