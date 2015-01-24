Луганський чиновник за українські кошти транслював сепаратистський канал «ЛНР»

Керівник луганської філії Концерну РРТ за українські кошти організував трансляцію сепаратистського телеканалу у так званій «ЛНР».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі голови Луганської облдержадміністрації Геннадія Москаля.

«Замість того, щоб переїхати з окупованого Луганська на контрольовану Україною територію і забезпечити трансляцію українських телеканалів у прифронтових селах, директор луганської філії Концерну РРТ Володимир Улезько фіктивно перереєстрував переїзд підприємства в Лисичанськ, а сам з персоналом і бухгалтерією залишився в Луганську», - заявив Москаль.

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За його словами, Улезько «організував там трансляцію сепаратистського телеканалу «Луганськ-24» (який виходить на частоті колишнього обласного телебачення), а також російських пропагандистських каналів, та обслуговує передавачі, які подають сигнал у тому числі на контрольовану Україною територію. Мої неодноразові вимоги приїхати у Сєверодонецьк Улезько ігнорував. Він відверто працює на сепаратистів, влаштував проти України інформаційну диверсію і при цьому досі отримував українську зарплату, оскільки офіційно начебто працював у Лисичанську. Цього тижня, після мого звернення, Улезька нарешті звільнили з посади».