Складний початок зими: астролог попередив про небезпеку 1-3 грудня

У цей період можуть виникати конфлікти і розбіжності між подружжям і бізнес-партнерами.

З 1 по 3 грудня Венера буде знаходитися в опозиції до Урану, що завжди обіцяє критичні ситуації.

Про це в коментарі Главреду розповів астролог Влад Росс.

"У цей час можливі різного роду поломки, неприємності в дорозі, складні фінансові ситуації. У ці дні людину можуть буквально "роздягати", причому в прямому сенсі: зайдеш в підворіття, як ні в чому не бувало, а вийдеш – з тебе все зняли. Це неймовірно складний період для вкладення грошей і здійснення фінансових операцій. Це також не найкращий час для покупок: купиш якусь річ 1-3 грудня, а вона дуже швидко зруйнується або прийде в непридатність", - зазначив експерт.

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За словами Росса, перші три дні зими пройдуть під гаслом "втрати і розставання".

"Ці дні принесуть самі несподівані повороти в справах і планах, відсутність стабільності – що не візьми, все буде дуже нерадісно", - розповів астролог.

Він уточнив, що 2 грудня – Венера увійде в зодіакальний знак Скорпіона.

"Коли планета входить не в свій будинок і не в свій знак зодіаку, це обіцяє їй свого роду падіння. Так що нас чекає "занепала Венера". Що це означає для нас? Це говорить про те, що в цей період можуть виникати конфлікти і розбіжності між подружжям і бізнес-партнерами, складності в спілкуванні, серйозні суперечки. І після входження Венери в Скорпіона така складна ситуація буде продовжуватися весь місяць. Тому різного виду партнерства можуть потерпіти істотні зміни", - попередив експерт.